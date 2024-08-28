حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم، عن قصفه لموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ، وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم حقق إصابة مباشرة، مما أسفر عن أضرار في الموقع الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله أن هذه العملية تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، مؤكداً التزامه بالدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه من أي عدوان. وشدد البيان على أن المقاومة ستواصل الرد على أي انتهاك إسرائيلي للسيادة اللبنانية.

وأشار الحزب إلى أن العملية تمت بنجاح وأنها تشكل جزءاً من استراتيجيته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

شهداء الأقصى: نواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين، اليوم، أنها تواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحي الشرقي بمدينة جنين، في إطار التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن الاشتباكات تتواصل في المنطقة وسط تعزيزات عسكرية من جانب قوات الاحتلال، التي تركز هجماتها على الحي الشرقي. وأضافت الكتائب أن عناصرها يتصدون لهذه الهجمات بكل ما لديهم من قوة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن الأرض والمواطنين الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية وقوع إصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء المواجهات المستمرة، مشيرة إلى أن الوضع في المدينة متوتر للغاية، مع استمرار القصف وإطلاق النار.

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وعدة بلدات مجاورة

أفادت وسائل إعلام عربية مساء اليوم بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة والعديد من البلدات المجاورة لها في شمال إسرائيل. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تم تفعيل منظومات الإنذار للتحذير من تهديدات محتملة.

وذكرت المصادر أن السكان في تلك المناطق هرعوا إلى الملاجئ والأماكن الآمنة فور سماع الصفارات، فيما لم تصدر بعد تقارير رسمية عن طبيعة التهديد الذي تسبب في إطلاق الإنذار. وتشهد المنطقة الشمالية حالة من التأهب الأمني وسط مخاوف من تدهور الوضع الأمني نتيجة التصعيد المستمر.

وأضافت وسائل الإعلام أن هذه التطورات تأتي في إطار سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية، مما يزيد من حالة القلق والتوتر في المنطقة.