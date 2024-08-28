مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية قوة "يونيفيل" في لبنان لمدة سنة إضافية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع قرارًا يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمدة سنة إضافية ، ويأتي هذا التمديد في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تلعب "يونيفيل" دورًا حيويًا في مراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان استقرار المنطقة.

وبموجب هذا القرار، ستستمر "يونيفيل" في تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار الأممي 1701، الذي أُقرّ في أعقاب حرب يوليو/تموز 2006. ويشمل التفويض مراقبة وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في قرارهم على أهمية دور "يونيفيل" في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ودعوا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع القوة الدولية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية ودون عوائق.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار التمديد، مشيرًا إلى التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم لبنان في جهوده لتعزيز أمنه وسيادته، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة عناصر "يونيفيل" وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ مهامهم.

انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مخيم جنين وسط استمرار الحصار الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مخيم جنين، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على المنطقة. ويأتي هذا التطور في ظل تواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين داخل المخيم، مما يزيد من معاناة السكان.

وأشار سكان المخيم إلى أن انقطاع الكهرباء زاد من صعوبة الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني الأهالي من نقص حاد في الإمدادات الأساسية بسبب الحصار المستمر. وتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تشهد الأحياء الجنوبية والشرقية اشتباكات عنيفة.

وأعربت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيم، ودعت إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة.

حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله، اليوم، عن قصفه لموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم حقق إصابة مباشرة، مما أسفر عن أضرار في الموقع الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله أن هذه العملية تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، مؤكداً التزامه بالدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه من أي عدوان. وشدد البيان على أن المقاومة ستواصل الرد على أي انتهاك إسرائيلي للسيادة اللبنانية.

وأشار الحزب إلى أن العملية تمت بنجاح وأنها تشكل جزءاً من استراتيجيته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.