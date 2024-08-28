انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مخيم جنين وسط استمرار الحصار

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مخيم جنين، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على المنطقة ، ويأتي هذا التطور في ظل تواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال وقوات المقاومة الفلسطينه داخل المخيم، مما يزيد من معاناة السكان.

وأشار سكان المخيم إلى أن انقطاع الكهرباء زاد من صعوبة الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني الأهالي من نقص حاد في الإمدادات الأساسية بسبب الحصار المستمر. وتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تشهد الأحياء الجنوبية والشرقية اشتباكات عنيفة.

وأعربت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيم، ودعت إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة.

حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله، اليوم، عن قصفه لموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم حقق إصابة مباشرة، مما أسفر عن أضرار في الموقع الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله أن هذه العملية تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، مؤكداً التزامه بالدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه من أي عدوان. وشدد البيان على أن المقاومة ستواصل الرد على أي انتهاك إسرائيلي للسيادة اللبنانية.

وأشار الحزب إلى أن العملية تمت بنجاح وأنها تشكل جزءاً من استراتيجيته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

شهداء الأقصى: نواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين، اليوم، أنها تواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحي الشرقي بمدينة جنين، في إطار التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن الاشتباكات تتواصل في المنطقة وسط تعزيزات عسكرية من جانب قوات الاحتلال، التي تركز هجماتها على الحي الشرقي. وأضافت الكتائب أن عناصرها يتصدون لهذه الهجمات بكل ما لديهم من قوة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن الأرض والمواطنين الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية وقوع إصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء المواجهات المستمرة، مشيرة إلى أن الوضع في المدينة متوتر للغاية، مع استمرار القصف وإطلاق النار.