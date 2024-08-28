قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتفتش طاقمها

ياسر رشاد - القاهرة - اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سيارة إسعاف أثناء مرورها في مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش طاقم الإسعاف بشكل دقيق ، جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الإسعاف على أحد الحواجز المؤقتة التي نصبتها داخل المخيم، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة على الطاقم الطبي والمعدات داخل السيارة، ما عرقل وصول المساعدات الطبية للمحتاجين في المنطقة.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات في مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات مستمرة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تشن حملة عسكرية مكثفة في المخيم والمناطق المحيطة به.

وأثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً في أوساط الفلسطينيين، الذين اعتبروا اعتراض سيارات الإسعاف انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حرمة العمل الإنساني والطبي في مناطق النزاع.

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في كفر دان واستشهاد 10 آخرين خلال العدوان المستمر على الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين، وذلك ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة أن الشهيد في كفر دان يُضاف إلى قائمة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يعكس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية تسببت أيضًا في وقوع العديد من الإصابات، بعضها في حالة حرجة، مما يزيد من حصيلة الضحايا.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الهجمات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية قوة "يونيفيل" في لبنان لمدة سنة إضافية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع قرارًا يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمدة سنة إضافية. ويأتي هذا التمديد في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تلعب "يونيفيل" دورًا حيويًا في مراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان استقرار المنطقة.

وبموجب هذا القرار، ستستمر "يونيفيل" في تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار الأممي 1701، الذي أُقرّ في أعقاب حرب يوليو/تموز 2006. ويشمل التفويض مراقبة وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في قرارهم على أهمية دور "يونيفيل" في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ودعوا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع القوة الدولية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية ودون عوائق.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار التمديد، مشيرًا إلى التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم لبنان في جهوده لتعزيز أمنه وسيادته، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة عناصر "يونيفيل" وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ مهامهم.