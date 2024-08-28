إعلام عبري: قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة الجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن قذيفة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وذكرت القناة أن القذيفة تسببت في أضرار ملحوظة بالبنية التحتية في المنطقة، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. وأشارت التقارير إلى أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل حالياً على تقييم الأضرار وإصلاح ما تضرر جراء الهجوم.

وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية قامت بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد مصدر القذيفة والإجراءات المناسبة للرد على هذا الاعتداء. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً متصاعداً، مما يثير القلق بشأن إمكانية تصعيد الوضع في المنطقة.

كما أكدت القناة أن القذيفة أدت إلى تعطيل بعض الخدمات المحلية وتسببت في حالة من الذعر بين سكان المنطقة، الذين يتلقون توجيهات من السلطات للبقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات السلامة.

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم نور شمس في طولكرم

شهد مخيم نور شمس في طولكرم، صباح اليوم، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المقاومين الفلسطينيين.

وذكرت وسائل الإعلام العربية أن الاشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث رد المقاومون بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية التي أقدمت على اقتحام المناطق السكنية.

وأضافت التقارير أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات، مما أسفر عن تدمير عدد من الممتلكات وإصابة عدد من المدنيين بجروح.

في السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن الوضع في المخيم يشهد حالة من التوتر الشديد، مع استمرار الاشتباكات حتى اللحظة، فيما تحاول الفرق الطبية تقديم العلاج للمصابين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وتأتي هذه الاشتباكات في وقت يشهد فيه الوضع في الأراضي الفلسطينية تصعيداً ملحوظاً، وسط تزايد العمليات العسكرية والاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين.

رئيس الوزراء اللبناني: تجديد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة إضافية، يعد خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار في جنوب البلاد.