ميقاتي: تجديد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل ضروري لاستقرار لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة إضافية، يعد خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار في جنوب البلاد.

وأشار ميقاتي في بيان صحفي، اليوم، إلى أهمية استمرار عمل اليونيفيل في ظل التوترات الحالية في المنطقة، مؤكداً أن وجود هذه القوات الدولية يساهم في منع التصعيد وتأمين بيئة آمنة لأهالي الجنوب اللبناني.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة اللبنانية ستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على التزام لبنان الكامل بدعم مهام اليونيفيل بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.

وتأتي تصريحات ميقاتي بعد أن اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرار تمديد ولاية اليونيفيل، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان، الذي شهد توترات متزايدة في الفترة الأخيرة.

قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتفتش طاقمها وسط اشتباكات مع المقاومة

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سيارة إسعاف أثناء مرورها في مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش طاقم الإسعاف بشكل دقيق. جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الإسعاف على أحد الحواجز المؤقتة التي نصبتها داخل المخيم، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة على الطاقم الطبي والمعدات داخل السيارة، ما عرقل وصول المساعدات الطبية للمحتاجين في المنطقة.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات في مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات مستمرة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تشن حملة عسكرية مكثفة في المخيم والمناطق المحيطة به.

وأثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً في أوساط الفلسطينيين، الذين اعتبروا اعتراض سيارات الإسعاف انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حرمة العمل الإنساني والطبي في مناطق النزاع.

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في كفر دان واستشهاد 10 آخرين خلال العدوان المستمر على الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين، وذلك ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.