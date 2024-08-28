اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم نور شمس في طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مخيم نور شمس في طولكرم، صباح اليوم، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المقاومين الفلسطينيين .

وذكرت وسائل الإعلام العربية أن الاشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث رد المقاومون بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية التي أقدمت على اقتحام المناطق السكنية.

وأضافت التقارير أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات، مما أسفر عن تدمير عدد من الممتلكات وإصابة عدد من المدنيين بجروح.

في السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن الوضع في المخيم يشهد حالة من التوتر الشديد، مع استمرار الاشتباكات حتى اللحظة، فيما تحاول الفرق الطبية تقديم العلاج للمصابين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وتأتي هذه الاشتباكات في وقت يشهد فيه الوضع في الأراضي الفلسطينية تصعيداً ملحوظاً، وسط تزايد العمليات العسكرية والاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين.

رئيس الوزراء اللبناني: تجديد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة إضافية، يعد خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار في جنوب البلاد.

وأشار ميقاتي في بيان صحفي، اليوم، إلى أهمية استمرار عمل اليونيفيل في ظل التوترات الحالية في المنطقة، مؤكداً أن وجود هذه القوات الدولية يساهم في منع التصعيد وتأمين بيئة آمنة لأهالي الجنوب اللبناني.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة اللبنانية ستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على التزام لبنان الكامل بدعم مهام اليونيفيل بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.

وتأتي تصريحات ميقاتي بعد أن اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرار تمديد ولاية اليونيفيل، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان، الذي شهد توترات متزايدة في الفترة الأخيرة.

قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتفتش طاقمها وسط اشتباكات مع المقاومة

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سيارة إسعاف أثناء مرورها في مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش طاقم الإسعاف بشكل دقيق. جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.