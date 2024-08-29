زعم الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيّرة قادمة من سوريا "قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية"، وفق بلاغ له.
إلى ذلك، ادّعى الجيش الإسرائيلي "تنيفذ غارات على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وقصف مواقع في يارين جنوبي لبنان بالمدفعية".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، في حين تشهد سوريا بين الحين والآخر هجمات ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر الطيران الحربي أو المسيّر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.