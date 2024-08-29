الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية

زعم الجيش الإسرائيلي، اعتراض مسيّرة قادمة من سوريا "قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية"، وفق بلاغ له.

إلى ذلك، ادّعى الجيش الإسرائيلي "تنيفذ غارات على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وقصف مواقع في يارين جنوبي لبنان بالمدفعية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، في حين تشهد سوريا بين الحين والآخر هجمات ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر الطيران الحربي أو المسيّر.