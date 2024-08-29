الصحة: نستنكر إصرار العدو على استهداف المنشآت الصحية وآخره يوم أمس بمحيط مركز بليدا التطوعي

اشار المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان الى ان "وزارة الصحة العامة تجدد استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المنشآت الصحية، وآخره يوم أمس باستهداف محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ما ادى الى خروج ثلاث اليات مخصصة لتنفيذ مهام الاطفاء وفتح الطرقات عن الخدمة ونجاة المسعفين بعناية الهية".
واكدت الوزارة أن الفرق الصحية تقوم بواجبها الإنساني والتعرض لها ولمنشآتها هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع التعرّض للمنشآت الصحية.
ووجهت الوزارة التحية لفرق الدفاع المدني والاسعاف العاملة على الأرض والتي تقدم ورغم كل المخاطر الخدمات الطبية الطارئة بشجاعة لافتة تخفف من وطأة العدوان، مكررة اعلاء الصوت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية.
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