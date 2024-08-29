مودعون أضرموا النار عند مدخل البنك اللبناني الفرنسي بالدورة وعمدوا على تكسير واجهات مصارف

أقدم عدد من المودعين على إضرام النار عند مدخل البنك اللبناني الفرنسي في منطقة الدورة، حيث اُحتجز الموظفون داخل المصرف.
وسارع عدد من المواطنين إلى إزالة سياراتهم من المكان خوفًا من إمتداد النيران إليها.
هذا، ونفذ عدد من المودعين تحركات أمام مصارف في منطقة الدورة بدعوة من "صرخة المودعين" للمطالبة بالودائع واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم.
وإضافة إلى اضرام النار امام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في الدور، فقد عمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.
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