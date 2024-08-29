حبيب أطلع ميقاتي على قرض جديد للترميم بالليرة اللبنانية: بانتظار موافقة وزيري المال والشؤون الاجتماعية

أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على مشاريع المصرف ولا سيما إطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية.

وأوضح حبيب بعد اللقاء أن المشروع متمثل بالقرض الجديد بالليرة اللبنانية المخصّص للترميم فقط وللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يتقاضون رواتب ومعاشات بالليرة، كي يرمّموا منازلهم وبيوتهم في القرى والمدن على الأراضي اللبنانية كافة علماً أن هذا القرض ممول من الأموال الخاصة للمصرف.

وأشار إلى أن "المبلغ المرصود من قِبَل مجلس الإدارة يصل إلى ملياري ليرة وهو خاص للترميم بهدف السكن الرئيسي وليس للتجارة، موضحا أن مدة تسديد القرض تمتد على 10 سنوات ويُقسَّم على ثلاث دفعات وفق تقدم الاشغال وتسدد الدفعة الاخيرة (التي تشكل نسبة 10% من قيمة القرض) عند انجاز الاشغال بشكل نهائي، وبالتالي لا يستطيع المقترِض أن يسدّد قرضه بالكامل قبل 7 سنوات.

وعما إذا كانت شروط القرض بالليرة اللبنانية تختلف عن شروط القرض بالدولار الأميركي، لفت حبيب إلى أن الشروط الموضوعة على القرض بالليرة تختلف عن تلك الموضوعة على قرض الدولار، إذ أنه في قرض الدولار إذا كان صاحب الطلب مستفيداً من قرض سكني سابق بهدف الترميم أو غيره وإن كان عبر صناديق مدعومة أو غير مدعومة وسدّد كامل قرضه، يستطيع هنا الحصول على قرض بالليرة لترميم منزله.

وأوضح المدير العام لمصرف الإسكان أن "الفائدة المقترَحة من قِبَل مجلس الإدارة على القرض الجديد بالليرة هي 7%، وبما أن فوائد مصرف الإسكان مشروطة بموافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، فنحن في انتظار ردّهما على الكتاب الذي أرسلناه إليهما بهذا الخصوص.

وعن موعد البدء بتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني أو الخط الساخن لمصرف الإسكان، قال: "نحن في انتظار موافقة وزيرَي المال والشؤون الاجتماعية. الهدف من هذا القرض أن يبقى اللبناني في أرضه".