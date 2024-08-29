ميقاتي التقى اللواء البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الاوضاع الامنية في البلاد. وإجتمع ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في حضور الوزير السابق نقولا نحاس وجرى البحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وإستقبل رئيس الحكومة النائب طه ناجي الذي اكد ان اللقاء كان مناسبة لمطالبته بإنصاف مدينة طرابلس في كافة التعيينات في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة ، كما تطرقنا إلى مبلغ الخمسين دولارا، وهو رسم تسجيل الطلاب، وقلنا له إن هذا التدبير صعب على الكثير من العائلات الفقيرة، وتمنينا ان يكون لهذا التدبير حل، وحملنا إلى ميقاتي مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية كي يتم إنجاز ملف التفرغ قبل بداية العام الحالي وذلك حماية للعام الدراسي وجامعة الوطن.

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