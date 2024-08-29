بري التقى البعريني وبحث مع سفير بنغلادش العلاقات الثنائية بين البلدين

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ف سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتابع بري أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية خلال لقائه النائب وليد البعريني.

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