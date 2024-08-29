الاتحاد الأوروبي: نجدد دعمنا للمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الاسرى، معربا عن قلقه بشأن الوضع الكارثي في غزة. واكد الاتحاد الاوروبي التزامه بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم للفلسطينيين المتضررين من الحرب على غزة.

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