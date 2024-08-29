الراعي زار دير الأحمر: الرجاء اكبر من  القلق وإن شاء الله تنتهي الحرب والمأساة التي نعيشها

افتتح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته إلى قرى دير الأحمر والجوار، أقسامًا جديدة في مدرسة راهبات العائلة المقدسة في دير الأحمر والتي تضم 450 تلميذًا من مختلف الطوائف، حيث كان في استقباله راعي أبرشية دير الاحمر والبقاع الشمالي المطران حنا رحمة ورئيس بلدية دير الاحمر لطيف القزح ورئيس اتحاد بلديات دير الاحمر جان الفخري.

وبالمناسبة أزاح البطريرك الستارة عن تمثال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الذي أقيم في باحة المدرسة.

واعتبر الراعي أنّ "الرجاء اكبر من القلق"، مضيفًا "رجاؤنا بالسيد المسيح القائم من الموت، والبطريرك الحويك قديس وطوباوي لبنان في فترة يزداد فيها القلق وفقدان الرجاء".

وذكر أنّ "اليوم يُحكى عن رئيس للجمهورية، وإن شاء الله بفضل المساعي الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية تعود المياه الطبيعية للبنان وتنتهي الحرب والمأساة التي نعيشها".

وشدد الراعي على أنّ "المدرسة في قلب البقاع هي علامة رجاء كبيرة بفضل نوايا البطريرك الحويك الذي انشأ المدرسة قبل وفاته بسنة واحدة وانطلقت المدرسة ببركته، ونشكر الله على هكذا مدرسة في قلب البقاع تضم 450 تلميذًا في هذا المستوى من اللغات العربية والأجنبية".