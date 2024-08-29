ترقية الأب وليد الديك الى رتبة الايكونوموس في مزار مار يوحنا المعمدان - كرخا

تمت ترقية الأب وليد الديك، كاهن مزار مار يوحنا المعمدان في بلدة كرخا - قضاء جزين، إلى رتبة درجة الايكونوموس برئاسة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك في مزار مار يوحنا المعمدان - كرخا.

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