جيش الاحتلال والشاباك يزعمان اغتيال القيادي وسام حازم خلال عملية في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، أنهما نفذا عملية اغتيال استهدفت القيادي في حركة حماس وسام حازم في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وجاء في البيان أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة لتحركات حازم، الذي يُعد أحد القياديين البارزين في الحركة، والذي كان له دور في توجيه العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال في المنطقة.





وأكد البيان أن العملية نُفذت بمشاركة قوات خاصة من الجيش بالتعاون مع الشاباك، مشيرًا إلى أن حازم كان مطلوبًا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ فترة طويلة بسبب نشاطاته العسكرية.





وأضاف الجيش أن العملية تأتي في إطار ما وصفته بالحرب المستمرة ضد البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى "إحباط التهديدات الإرهابية" ضد إسرائيل.

الخليج 365 المفاوض الاسرائيلى غادر الدوحة وتقدم في بعض النقاط





أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مطلع، أن الخليج 365 المفاوض قد غادر الدوحة بعد تحقيق تقدم في بعض النقاط خلال المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية. وأوضح المصدر أن النقاط التي شهدت تقدماً ليست مرتبطة بمحور فيلادلفيا، وهو ما كان يشكل إحدى القضايا الحساسة في المفاوضات.





وأضاف المصدر أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن البنود التي شهدت تقدماً خلال المفاوضات ستُنقل إلى حركة حماس لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل الوضع المتوتر في المنطقة.

انتشال 9 شهداء من شرقي خانيونس بعد انسحاب آليات الاحتلال





أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، أنه تم انتشال جثامين 9 شهداء من مناطق متفرقة شرقي خانيونس، وذلك بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.





وأوضحت المصادر أن الشهداء تم العثور عليهم بعد انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في المنطقة، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية وزراعية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.





وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تمكنت من الوصول إلى المناطق التي شهدت الاشتباكات والغارات بعد انسحاب قوات الاحتلال، ليتم انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.