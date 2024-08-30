الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تنهي مهمتها في خان يونس ودير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء مهام الفرقة 98 في منطقتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة ، وقد جاء هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء أمس بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي شملت عمليات تمشيط واشتباكات مع المقاومة الفلسطنية في تلك المناطق.

ووفقاً لبيان الجيش، فإن الفرقة 98 كانت قد نفذت سلسلة من العمليات الهادفة إلى تحقيق أهداف أمنية محددة في تلك المناطق. وقد شملت المهام عمليات تفتيش وتطهير لمواقع يُعتقد أنها تضم عناصر مسلحة تابعة لعدة فصائل فلسطينية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات نجحت في تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الأهداف العملياتية التي تم تحديدها، مضيفاً أن الأوضاع الميدانية في المنطقتين قد شهدت استقراراً نسبياً بعد انتهاء المهمة. كما أشار البيان إلى أن العمليات تمت بحذر كبير لضمان تقليل الأضرار الجانبية وحماية المدنيين.

وفي الوقت نفسه، فقد أشار البيان إلى أن القوات ستظل في حالة تأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تطرأ في المستقبل. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 قد عادت إلى قواعدها بعد أن أكملت جميع المهام الموكلة إليها بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية في قطاع غزة قد أثارت قلقاً دولياً بشأن الأوضاع الإنسانية، حيث طالبت عدة منظمات دولية بضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لتهدئة النزاع وتخفيف معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.

قائد الدفاع الجوي الإيراني: نحن في أعلى مستوى من الاستعداد والقوة القتالية

أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني "علي رضا صباحي فرد" ، اليوم، أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تعزيز قدراتها لمواجهة التهديدات المحتملة من ما أسماه "الاستبكار العالمي" والكيان الصهيوني. وشدد القائد على أن قوات الدفاع الجوي في البلاد باتت الآن في أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وأوضح فرد ، أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة على رصد ومراقبة أي جسم طائر تابع للعدو، حتى تلك الأجسام التي قد تكون مخفية عن أجهزة الرادار التقليدية. وأشار إلى أن هذه القدرات تمكن القوات الإيرانية من تعقب تلك الأجسام من مسافات بعيدة، مما يمنح إيران تفوقاً استراتيجياً في مجال الدفاع الجوي.

وأضاف قائد الدفاع الجوي أن إيران لا تتوانى في تطوير تقنياتها العسكرية بشكل مستمر، بما يعزز من قدراتها على التصدي لأي تهديدات محتملة. وأشار إلى أن الجيش الإيراني يظل متيقظاً ومستعداً للدفاع عن البلاد في وجه أي عدوان، مؤكداً أن القدرات الدفاعية الإيرانية قادرة على حماية السيادة الوطنية وردع أي محاولة للاعتداء.

واختتم فرد حديثه بتوجيه رسالة تحذير إلى ما وصفهم بـ"أعداء الجمهورية الإسلامية"، مؤكداً أن أي محاولة للمساس بأمن إيران ستواجه برد صارم وحاسم من قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وزير الخارجية الإثيوبي: الحوار هو خيارنا لحل الخلافات مع الصومال رغم محاولات توسيعها

أكد وزير الخارجية الإثيوبي، السفير تاى أتسقى سيلاسى، اليوم، أن إثيوبيا تواصل التمسك بخيار الحوار كوسيلة لحل الخلافات مع الصومال، مشيراً إلى أن الجانب الصومالي يعمل على توسيع هذه الخلافات.

وأوضح سيلاسى أن السياسة الخارجية الإثيوبية تركز بشكل أساسي على بناء علاقات جوار قوية تراعي المصالح المشتركة بين الدولتين. وأضاف أن إثيوبيا ستواصل بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، رغم التحديات الحالية.

وأكد الوزير أن بلاده تؤمن بأن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لحل النزاعات والخلافات الإقليمية، وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون مع جميع دول الجوار لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.