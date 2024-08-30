الأونروا: العملية العسكرية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تؤثر بشكل كبير على عشرات الآلاف من الأشخاص في أربعة مخيمات للاجئين شمال الضفة الغربية ، في تصريح له اليوم، أشار المفوض إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، مما أجبر الوكالة على تعليق خدماتها في العديد من هذه المخيمات.

وأوضح المفوض أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تعطيل تقديم المساعدات الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في هذه المخيمات، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية. وأضاف أن الأونروا تعمل على تقييم الأوضاع بشكل مستمر وتبحث عن سبل لاستئناف تقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، ولكن الوضع الحالي يعقد هذه الجهود.

وأشار المفوض إلى أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية يتفاقم بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت تقديرات اليونيسف بشأن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 150 طفلًا. وأكد أن هذا العدد يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها المجتمعات المحلية نتيجة التصعيد المستمر.

ودعا المفوض المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل والمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين، مؤكداً أن الوضع في الضفة الغربية يتطلب استجابة سريعة ومنسقة لضمان حماية الأرواح وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

واختتم التصريحات بالتأكيد على أهمية العمل من أجل تحقيق هدنة عاجلة وتوفير ممرات إنسانية آمنة لتسليم المساعدات إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في تقليل الأضرار الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الحالية.

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تنهي مهمتها في خان يونس ودير البلح

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء مهام الفرقة 98 في منطقتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. وقد جاء هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء أمس بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي شملت عمليات تمشيط واشتباكات في تلك المناطق.

ووفقاً لبيان الجيش، فإن الفرقة 98 كانت قد نفذت سلسلة من العمليات الهادفة إلى تحقيق أهداف أمنية محددة في تلك المناطق. وقد شملت المهام عمليات تفتيش وتطهير لمواقع يُعتقد أنها تضم عناصر مسلحة تابعة لعدة فصائل فلسطينية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات نجحت في تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الأهداف العملياتية التي تم تحديدها، مضيفاً أن الأوضاع الميدانية في المنطقتين قد شهدت استقراراً نسبياً بعد انتهاء المهمة. كما أشار البيان إلى أن العمليات تمت بحذر كبير لضمان تقليل الأضرار الجانبية وحماية المدنيين.

وفي الوقت نفسه، فقد أشار البيان إلى أن القوات ستظل في حالة تأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تطرأ في المستقبل. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 قد عادت إلى قواعدها بعد أن أكملت جميع المهام الموكلة إليها بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية في قطاع غزة قد أثارت قلقاً دولياً بشأن الأوضاع الإنسانية، حيث طالبت عدة منظمات دولية بضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لتهدئة النزاع وتخفيف معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.