شكرا لقرائتكم خبر عن ردع كوريا الشمالية على طاولة جارتها الجنوبية وأمريكا.. ما الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى نواب الوزراء في واشنطن الأربعاء المقبل.

وتختص المحادثات بجهود الردع ضد التهديدات النووية، والصاروخية من كوريا الشمالية. ردع كوريا الشمالية ويعد هذا الاجتماع الخامس لمجموعة استراتيجية الردع والتشاور الموسعة، وسيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وسيركز على تقييم التقدم في جهود الحلفاء لردع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. القدرات العسكرية الأمريكية وستركز المحادثات أيضا على سبل تعزيز التنسيق بين البلدين، لتحسين "الردع الموسع" ضد الشمال في ضوء المشهد الأمني الراهن.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بحشد كل قدراتها العسكرية، بما فيها النووية، للدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية.