شكرا لقرائتكم خبر عن ردع كوريا الشمالية على طاولة جارتها الجنوبية وأمريكا.. ما الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى نواب الوزراء في واشنطن الأربعاء المقبل.
وتختص المحادثات بجهود الردع ضد التهديدات النووية، والصاروخية من كوريا الشمالية.
وسيركز على تقييم التقدم في جهود الحلفاء لردع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بحشد كل قدراتها العسكرية، بما فيها النووية، للدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية.
وتختص المحادثات بجهود الردع ضد التهديدات النووية، والصاروخية من كوريا الشمالية.
ردع كوريا الشماليةويعد هذا الاجتماع الخامس لمجموعة استراتيجية الردع والتشاور الموسعة، وسيعقد يوم الأربعاء المقبل.
وسيركز على تقييم التقدم في جهود الحلفاء لردع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
القدرات العسكرية الأمريكيةوستركز المحادثات أيضا على سبل تعزيز التنسيق بين البلدين، لتحسين "الردع الموسع" ضد الشمال في ضوء المشهد الأمني الراهن.
ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بحشد كل قدراتها العسكرية، بما فيها النووية، للدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية.