شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس طعن مواطنة ألمانية لـ 6 أشخاص في حافلة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطعن في ألمانيا

مشكلات متعلقة بالصحة العقلية

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيجن الواقعة غربي ألمانيا.ويعيش ثلاثة منهم في حالة خطيرة، فيما أوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاما وهي مواطنة ألمانية.وكان 40 شخصًا على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيجن.وتقع المدينة على بعد حوالي 75 كيلومترا شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم حوالي الساعة 40:7 مساء (1740 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيان الشرطة.ولم يتضح الدافع وراء الجريمة، فيما ذكرت الشرطة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان إرهابيًا.وبينت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المرأة التي نفذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية.ويأتي هذه الحادث بعد أسبوع واحد تمامًا من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينجن الواقعة غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكينا ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين.