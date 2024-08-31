الجيش الأمريكي: مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش غرب العراق

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة صباح الخميس في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) اليوم السبت في بيان.



وذكرت سنتكوم في البيان أن "هذه المجموعة من عناصر تنظيم داعش كانت مسلحة بالعديد من الأسلحة والقنابل والأحزمة المتفجرة"، مضيفة "لا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين

واستهدفت هذه العملية، بحسب البيان، قادة داعش لتعطيل والحد من قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضاف:" لا يزال داعش يشكل تهديداً للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا، ستواصل القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب التحالف وشركائنا العراقيين ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة.