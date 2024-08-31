الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس شرقا، وفقًا لـ"وفا".

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتحولت في عدة وشورع وأحياء منها، ومن ثم واصلت طريقها إلى مخيم نور شمس، وتمركزت في حي النصر بالمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة حجة شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت حجة وتجولت في عدة مناطق.

وقد تجمع مستعمرون فجر اليوم السبت، قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وافاد مصدر محلي، ان عددا من المستعمرين المسلحين وتحت حماية قوات الاحتلال، تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع .

واضاف المصدر ان مفترق الطرق بين بلدة تقوع ومدينة الخليل اغلق، وان قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب مركبات المواطنين.