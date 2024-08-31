مستعمرون يعتدون على سكان الخليل اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على سكان خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق الخليل، وسرقوا 300 رأس من الأغنام، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد المواطن أحمد الشلالدة لـ"وفا" بأن عشرات المستعمرين، بلباس عسكري، اقتحموا منطقة “جورة الخيل” وسرقوا 300 رأس من الأغنام، واعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، كما دمروا "كرفانات" سكنية وأعطبوا خزانات مياه.

وأضاف الشلالدة أن اعتداءات المستعمرين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستعمري مستعمرتي "اصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأسا من الأغنام قبل خمسة أشهر، مناشدا المؤسسات الحقوقية مساعدة الأهالي على استعادة أغنامهم التي هي مصدر رزقهم.