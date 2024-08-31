روسيا تمنح حق اللجوء لاكثر من 400 مواطن أجنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، منح حق اللجوء في روسيا لأكثر من 400 مواطن أجنبي من دول غير صديقة يتقاسمون القيم الروحية والثقافية الروسية، تقدموا بطلبات للحصول على الحماية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال المركز الصحفي للوزارة: "تعمل وزارة الشؤون الداخلية الروسية بنشاط على تقديم المساعدة للمواطنين الأجانب من الدول غير الصديقة، الذين اختاروا الانحياز إلى القيم الروحية والثقافية لروسيا الاتحادية، وتقدموا بطلب الحصول على الحماية في أراضي روسيا، وحاليا تم منح أكثر من 400 من هؤلاء الأشخاص حق اللجوء المؤقت".

في نهاية عام 2023، أفادت وزارة الداخلية بأن أكثر من 110 مواطنين ألمان و84 مواطنا من دول البلطيق تقدموا على مدار 9 أشهر بطلب الحصول على اللجوء المؤقت في روسيا بسبب التهديدات المتعلقة بدعمهم سياسة الدولة الروسية، ولوحظ أن هذه المؤشرات آخذة في النمو مقارنة بالعام السابق.

ويكلف المرسوم وزارة الخارجية الروسية بتحديد قائمة الدول التي تتبنى ما يسمى ب" القيم الليبرالية الجديدة"التي تتعارض مع الأخلاقيات التقليدية.

وبموجب المرسوم، سيتاح للأجانب اللاجئين إلى روسيا هربا من سياسات دولهم المنافية للقيم التقليدية للشعوب، الحصول على "الإقامة المؤقتة"، كما ستمنحهم الخارجية الروسية تأشيرات دخول مدتها ثلاثة أشهر.