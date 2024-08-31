ستولتنبرج: التوغل الأوكراني في كورسك مشروع

ياسر رشاد - القاهرة - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، إن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية مشروع، ويكفله حق كييف في الدفاع عن النفس.

وأضاف "ستولتنبرج"، "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، ووفقًا للقانون الدولي فإن هذا الحق لا يتوقف عند الحدود"، مضيفًا أن حلف شمال الأطلسي لم يتم إبلاغه بخطط أوكرانيا مسبقًا ولم يلعب دورًا فيها، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن أوكرانيا تخاطر بالتقدم إلى داخل الأراضي الروسية، لكن الأمر متروك لكييف بشأن كيفية إدارة حملتها العسكرية.

وقال إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوضح أن العملية تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة؛ لمنع المزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود".

وتابع: كما هو الحال مع جميع العمليات العسكرية، فإن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، ولكن القرار في كيفية الدفاع عن النفس يعود إلى أوكرانيا.

نفذت كييف توغلًا كبيرًا عبر الحدود في منطقة كورسك في السادس من أغسطس الجاري، في حين تواصل القوات الروسية الضغط باتجاه المركز الاستراتيجي في بوكروفسك في شرق أوكرانيا.

كما تمت مناقشة التوغل في اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي، بناءً على طلب كييف وسط أكبر موجة من الهجمات الجوية التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

تم إنشاء المجلس، الذي يضم أعضاء التحالف العسكري الغربي وأوكرانيا، في العام الماضي؛ لتمكين التنسيق الوثيق بين التحالف وكييف.