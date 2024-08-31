الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب شمال الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم السبت، صوب شاب قرب بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بالقرب من مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شرق بيت أمر، دون أن يتسنى معرفة هويته أو حالته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية عند مداخل عدد من بلدات المحافظة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس شرقا.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتحولت في عدة وشورع وأحياء منها، ومن ثم واصلت طريقها إلى مخيم نور شمس، وتمركزت في حي النصر بالمخيم.