استمرارًا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتدي على طفل شمال رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائمه الوحشية، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على طفل خلال اقتحامها بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله، وفقا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت بالضرب على طفل - لم تعرف هويته بعد - أثناء مروره من المكان على دراجته الهوائية، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، واستولت على دراجته.

في سياق آخر، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ 330 للعدوان.

وأفاد مراسل “وفا” بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.