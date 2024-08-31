الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين لليوم الرابع على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية كفر دان، غرب جنين، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ 330 للعدوان.

وأفاد مراسلنا بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.