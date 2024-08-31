فنلندا تبدأ في التخلص من النفايات النووية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت فنلندا باختبار المعدات وأنظمة التخلص من النفايات النووية، أفادت بذلك هيئة الإذاعة العامة نقلا عن شركة Posiva التي تولت الإشراف على المشروع، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويعد مستودع Onkalo الذي تخطط فنلندا لتشغيله عام 2025 أو مطلع عام 2026، أول مشروع جيولوجي لدفن النفايات النووية في العالم لمدة حوالي 100000عام.

وتقع منشأة التخزين بجوار محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية التي تبعد 240 كيلومترا عن هلسنكي.

وجاء في تقرير صحفي نشرته الهيئة: لقد بدأ العمل في محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية على التشغيل التجريبي لمشروع منشأة تخزين الوقود النووي المستعمل.

وقالت هيئة الإذاعة، إنه سيتم في الأشهر المقبلة اختبار معدات وأنظمة التخلص من النفايات النووية دون استخدام الوقود النووي المستهلك.

وبحسب الاذاعة، سيتم وضع الوقود في كبسولات مصنوعة من حديد الزهر ذات غلاف نحاسي يحمي من التآكل. ثم سيتم إنزال الكبسولات في حفر يبلغ عمقها من 400 متر لتدفن فيها. وفي أثناء الاختبار التجريبي لمنشأة التخزين سيتم وضع أربع كبسولات في حفر على عمق ثمانية أمتار.