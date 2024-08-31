ترامب: يجب وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة دونالد ترامب، ضرورة وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود.

وقال ترامب ـ خلال حضوره التجمع السنوي لمؤتمر "أمهات من أجل الحرية" في واشنطن ـ إن هناك نحو أكثر من 300 ألف من الأطفال القصر دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية ولا يزال مصيرهم غير معروف حتى الآن ، محملا إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مسؤولية مصير هؤلاء الأطفال.

و بشأن ملف التعليم ، قال ترامب ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ إنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيعمل على إلغاء وزارة التعليم ، وسيقوم بتحويل أدوارها إلى الولايات والمقاطعات، متعهدا بإعطاء دور أكبر لأولياء الأمور في وضع سياسات التعليم في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن منظمة "أمهات من أجل الحرية " قد أعلنت أنها دعت نائبة الرئيس الأمريكي مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس لحضور المؤتمر إلا أنها لم تتلق أي تأكيد أو رد منها.

وقد تزايدت شعبية المنظمة في الولايات المتحدة منذ عام 2021، كما أعلنت عن دعمها لمشروع 2025 الذي يتبناه الحزب الجمهوري بشكل أساسي والذي يتضمن تعديلات كثيرة في سياسات الهجرة والتعليم والاقتصاد.