الصين تسجل 12% ارتفاعا في قيمة التجارة الدولية لها

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليون يوان في يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية صينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه وفقا للهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، بلغت صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات من حيث القيمة الدولارية، 317.5 مليار دولار أمريكي و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضا قدره 41.1 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان في حين بلغت قيمة واردات السلع 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان وبلغت قيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.