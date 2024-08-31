الدفاع المدني بغزة: استشهاد أسرة كاملة جراء استهداف قوات الاحتلال لمبنى في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تستهدف المنازل في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"اليوم /السبت/، إلى أن الليلة الماضية كان عصيبة على كافة قطاع غزة حيث تم استهداف خان يونس (جنوب القطاع) بشكل كبير، لافتا إلى في الوقت ذاته إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أحد المباني السكنية ما أسفر عن استشهاد أسرة كاملة.

وأوضح أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس ، تم انتشال جثامين أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا.. مبينا في الوقت ذاته أن أغلب ما يتم انتشاله من المناطق المستهدفة من الأطفال والنساء

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في جنين

قتل جندي إسرائيلي، وأصيب آخرون في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مقتل الجندي في المعارك بجنين، فيما وصفت إصابة بعض الجنود بالمتوسطة والحرجة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية هبوط طائرات مروحية داخل مستشفيات مدينة حيفا، ناقلة بداخلها الجنود المصابين في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية الأربعاء 28 أغسطس 2024 في مدن جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي المقابل أعلنت فصائل المقاومة تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية تجاه قوات الاحتلال، وإيقاع إصابات محققة في صفوفها.