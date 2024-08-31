مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - قتل جندي إسرائيلي، وأصيب آخرون في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مقتل الجندي في المعارك بجنين، فيما وصفت إصابة بعض الجنود بالمتوسطة والحرجة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية هبوط طائرات مروحية داخل مستشفيات مدينة حيفا، ناقلة بداخلها الجنود المصابين في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية الأربعاء 28 أغسطس 2024 في مدن جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي المقابل أعلنت فصائل المقاومة تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية تجاه قوات الاحتلال، وإيقاع إصابات محققة في صفوفها.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددًا من المنازل في شارع "مهيوب" بالمخيم، ونكلت بالفلسطينيين، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "كفر دان" غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.