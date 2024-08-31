فقدان مروحية على متنها 22 شخصا شرقي روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن بيانات أولية من الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تشير إلى أن طائرة مروحية روسية تحمل طاقما مؤلفا من 3 أفراد و19 سائحا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأقلعت الطائرة "مي – 8" من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاغيتس، في شبه جزيرة كامتشاتكا، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا، وفقا لما ذكرته وكالتا تاس ونوفوستي للأنباء.

وتجري حاليا عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.

الخارجية الروسية: موسكو قد تتهم موردي الأسلحة الغربيين لأوكرانيا بالمشاركة في الهجمات ضد المدنيين

أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن روسيا قد تتهم موردي الأسلحة الغربيين إلى أوكرانيا بالمشاركة في تنفيذ هجمات ضد المدنيين، لأنهم على الأقل متورطون في تنسيق اتجاه الضربات.

وقال ميروشنيك - في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، : "في حالات معينة، نحن مستعدون لتوجيه اتهامات ضد موردي مثل هذه الأسلحة. عندما يتعلق الأمر بالتجارة: إعطاء أوكرانيا الفرصة لاستخدام أسلحة بعيدة المدى أم لا، فإن الأمر واضح للغاية. يتم تنسيق جميع البيانات واتجاه الضربات على الأقل مع الشركة المصنعة".

وأشار ميروشنيك إلى استخدام الأسلحة الغربية، وخاصة الضربات التي شنتها صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع التي استهدفت جمهورية لوجانسك الشعبية، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية الفرنسية التي استخدمت في مقاطعة خيرسون.

وأضاف ميروشنيك أنه "من الصعب التمييز بوضوح بين المدنيين الذين قتلوا ببقايا الأسلحة، على سبيل المثال، من الإنتاج السوفييتي أو تلك التي تم الحصول عليها من مخزونات بولندا من فترة حلف وارسو".

الدفاع الروسية:القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك الروسية .

وذكرت الوزارة - في بيان لها، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أنه نتيجة أعمال الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة سومي، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة في تشيرنيتشين لكتيبة الهجوم الجوي الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التأكد من الهدف، تم اتخاذ قرار بضرب منشأة عسكرية للعدو".

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة، أكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير شاحنتين ومركبتين للطرق الوعرة وحافلة لنقل الأفراد وما يصل إلى 35 قوميا أوكرانيا "