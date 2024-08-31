أمريكا تبحث مع حلفائها تعزيز الدفاعات الجوية وشبكة الطاقة في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع مستشارين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا تعزيز الدفاعات الجوية وشبكة الطاقة في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن سوليفان عقد اجتماعًا مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، ومستشار السياسة الخارجية والأمنية في المستشارية الألمانية، ينس بلويتنر، ومستشار الأمن القومي البريطاني، تيم بارو، ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندري يرماك، لمناقشة الدعم القوي والثابت لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد روسيا.

وأضاف البيان أن سوليفان نقل دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، وأن الشركاء "ناقشوا الخطوات التي نتخذها لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، ومنها توفير المدفعية والدفاع الجوي وغيرها من القدرات الحاسمة".

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لمواصلة "تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتقوية شبكة الطاقة في أوكرانيا وسط تجدد الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا لدعم أمنها على المدى الطويل".

وبحسب البيان "ناقشت المجموعة أيضًا الجهود المبذولة لحشد الدعم من أجل سلام عادل ودائم قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية في أعقاب "قمة السلام في أوكرانيا" بسويسرا.

وعقب الاجتماع، عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي اجتماعًا مع رئيس مكتب الرئيس الأوكراني لمناقشة الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي تشمل "دعم الجيش الأوكراني وإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا".

الجيش الأميركي يقتل 15 عنصراً من داعش في مداهمة بالعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل 15 عنصرا بتنظيم (داعش) الإرهابي في عملية نفذتها مع القوات الأمنية العراقية.

وذكرت القيادة الأمريكية- في بيان، عبر منصة (إكس)- نقلته فضائية "الحرة"، اليوم السبت "قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية نفذتا مداهمة مشتركة في غربي العراق نجمت عن مقتل 15 عنصرا من داعش".

وأكدت القيادة الأمريكية، أن هذه العملية استهدفت قادة "داعش"، من أجل تشتيت والحط من قدرتها على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات بحق المدنيين العراقيين، بالإضافة إلى المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن قوات الأمن العراقية تواصل تمشيط المواقع التي تمت مداهمتها.

وأضافت أن "تنظيم داعش سيظل محل تهديد للمنطقة وحلفائنا ولبلدنا.. وبرفقة تحالفنا وشركائنا العراقيين، سنواصل الملاحقة الحثيثة لأولئك الإرهابيين".