اشتباكات عنيفة جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

تواصل القوات الاسرائيلية اقتحامها وعدوانها على مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، حيث اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك جرافات وناقلات جند، المخيم واستهدفت مناطق متعددة فيه.

في هذا السياق، تمركزت ناقلات الجند الإسرائيلية على مشارف مخيم جنين، فيما حاصرت القوات الاسرائيلية منزلا في بلدة كفر دان قرب جنين، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم.

وأعادت القوات الاسرائيلية اقتحام مناطق كانت قد انسحبت منها صباح اليوم في الحي الشرقي بمدينة جنين، قبل أن تدفع بمزيد من الآليات والجرافات إلى هذه المناطق. كما شنت حملة دهم في حي الدمج داخل مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي تدخل يومها الرابع على التوالي، وسط تزايد تصعيد المقاومة الفلسطينية من نوعية عملياتها، وآخرها كانت عملية "غوش عتصيون" المزدوجة والمركبة شمال مدينة الخليل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن مقتل 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الضحايا في الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 673.

إلى ذلك، اقتحمت قوة من الجيش الاسرائيلي فجرا مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ودهمت عددًا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش فيها.

وأفاد شهود بأن "قوة من الجيش اقتحمت حي "وادي الهرية" ودهمت عددًا من المنازل وأيضًا حي "جبل أبو رمان"، حيث اعتلى الجيش وقناصته أسطح البنايات السكنية.