شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون أكثر تفاؤلًا بشأن الاقتصاد بعد ترشح كامالا هاريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر الديمقراطيون عن نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

وتأتي هذه النظرة، بعد أن دخلت نائبة الرئيس كامالا هاريس السباق الرئاسي. المستهلكون الأمريكيون وارتفع مؤشر الثقة لجامعة ميشيجان بالنسبة للديمقراطيين إلى 9ر90 نقطة في أغسطس.

ويأتي هذا مقارنة بــ 83 نقطة في يوليو، وفقا لأرقام صادرة اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع مقياس خاص بالتوقعات بين الديمقراطيين، يقيس كيف ينظر المستهلكون إلى أوضاعهم المالية الشخصية، وآفاق الاقتصاد، إلى 0ر94 في أغسطس - وهو أكبر ارتفاع منذ .2022. أدنى مستوى له ويمثل هذا التغير تحولًا عن الشهر السابق، عندما انخفض مؤشرًا الثقة للديمقراطيين إلى أدنى مستوى له خلال نحو عام.

وجاء هذا بعد الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في المناظرة، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.