السيسي يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، إن مصر ماضية في جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وحذر السيسي خلال لقائه عددا من لجان الكونغرس الأميركي في العاصمة المصرية القاهرة، من خطورة التصعيد والتوتر الذين تشهدهما المنطقة بسبب استمرار العدوان.

كما حذر، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقفه، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر : وكالات