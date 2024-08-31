شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستعد لهجوم جديد بخصوص انتخابات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لهجوم جديد.

ويختص هذا الهجوم بقضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في واشنطن. الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويرغب ترامب في تأجيل الجولات المقبلة من المواجهات في المحكمة، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقدم مكتب المستشار الخاص جاك سميث اقتراحات متضاربة مع موقف ترامب، وأبدى عدم موافقته على تأجيل القضية.

وأكد استعداده للمضي قدمًا بأقصى سرعة ممكنة، لكنه لم يقترح جدولا زمنيًا محددًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. طلب إسقاط لائحة الاتهام وحددت القاضية الاتحادية تانيا تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر لتحديد كيفية سير القضية.

وقدم محامو ترامب نظرة عامة على الحجج التي سيطرحونها، في إطار محاولة متجددة لطلب إسقاط لائحة الاتهام.

وهم يزعمون أن القضية لا تزال تتضمن مزاعم تتعلق بواجبات ترامب الرسمية كرئيس، وهي أفعال قضت المحكمة العليا هذا الصيف بأنها تتمتع بقدر من الحصانة من الملاحقة القضائية. قلب نتائج انتخابات 2020 ويواجه ترامب تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وأعلن سميث هذا الأسبوع عن لائحة اتهام منقحة أزالت الاتهامات المتعلقة بتواصل ترامب، مع وزارة العدل ومسؤولين في السلطة التنفيذية، لكنها أبقت على معظم عناصر القضية الأصلية.

وأشار محامو ترامب إلى أنهم سيركزون بشكل خاص على قرار سميث بإبقاء الاتهامات المتعلقة بمحاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس للتدخل لصالحه.