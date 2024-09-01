أمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل وجنوب منطقة الرياض.



وأضاف المركز، أنه لايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة .

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة .

حالة البحر

متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة

وذكر، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 44 33

المدينة المنورة 40 28

الرياض 41 27

جدة 39 32

الدمام 42 29

أبها 28 17

تبوك 36 24