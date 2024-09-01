تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن يكون غائما جزئياً يصبح غائما أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة

وأضاف المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصةً شمالاً وشرقًا.

حركة الرياح جنوبية شرقية

وتابع، حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة ، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:53، والجزر الأول عند الساعة 07:03.

وذكر، في بحر عمان أيضا خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند الساعة 20:44، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.