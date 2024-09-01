بايدن: لازلت متفائلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، بإنه "لا يزال متفائلًا" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف بايدن في حديثه للصحفيين: "أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب" موضحًا أن "جميع الأطراف قالوا إنهم متفقون على المبادئ"، مما يعزز من إمكانية إتمام الاتفاق قريبًا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أمس السبت إن 40691 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 94060 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقالت إسرائيل إنها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وإن جيشها ينفذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها والتي سوف تستغرق عدة ساعات.

وطالبت المواطنين بعدم نشر الشائعات حول هوية الجثث.