الجيش الامريكي يعلن تدمير طائرة وسفينة للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها دمرت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وسفينة سطحية غير مأهولة (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتبين أنَّ هذه الأنظمة تشكل تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وقد تمَّ اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمنًا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وعقب تصاعد الصراع في قطاع غزة، حذّر الحوثيون من قصف إسرائيل ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى حين توقف العمليات العسكرية في القطاع.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، وردًا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي وإطلاق عملية "حارس الازدهار"؛ لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.