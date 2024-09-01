هرتسوغ: القضاء على حماس يتطلب شجاعة وإبرام صفقة لإعادة المخطوفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ، اليوم ،أن القضاء على حركة حماس يعد هدفًا أساسيًا للحكومة الإسرائيلية، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية التحلي بالشجاعة وإبرام صفقة لإعادة المخطوفين، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هرتسوغ في بيانآ رسمي .

وأكد هرتسوغ أن تحقيق النصر على حماس يتطلب اتخاذ خطوات استراتيجية حازمة وفعالة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون التوصل إلى حل يضمن إعادة الرهائن المختطفين. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية والإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة إبرام صفقة تؤدي إلى عودة المخطوفين بأمان.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة العدو العسكري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع الحفاظ على القيم الإنسانية والالتزامات تجاه الأسرى. وشدد على أن السلام والأمن لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حلول شاملة ومدروسة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب الأزمة.

هآرتس: مسؤول بارز في الحكومة يهاجم نتنياهو ويصف تصرفاته بالفظاظة والدموية

أفادت صحيفة هآرتس بأن مسؤولًا بارزًا في الحكومة الإسرائيلية شن هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا تصرفاته بأنها "فظاظة" و"ملطخة بالدماء". وأكد المسؤول في تصريحاته أن نتنياهو يدرك تمامًا أفعاله، مشيرًا إلى أن السياسات التي يتبعها قد تسببت في تصاعد الأزمات وإراقة الدماء.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو يتخذ قرارات تتسم بالحدّة والجرأة دون مراعاة العواقب الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع في المناطق المتوترة. وأضاف أن التصرفات الأخيرة لرئيس الوزراء قد أدت إلى تصعيد العنف وتدهور الأوضاع بشكل خطير.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة من الانتقادات الداخلية والدولية تجاه سياسة الحكومة، وسط دعوات متزايدة لإعادة تقييم استراتيجيات التعامل مع الأزمات والتوترات.

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 36 فلسطينيًا بينهم صحفية و4 طالبات

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال 36 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم صحفية وأربع طالبات وأسرى سابقون. يأتي هذا ضمن سلسلة الاعتقالات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في المنطقة.

ووفقًا لنادي الأسير، فإن الاعتقالات تأتي في ظل تصعيد العمليات العسكرية في مدينة جنين، حيث وثق النادي اعتقال 110 فلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية في المدينة. وأضاف أن الحملة الأمنية تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الصحفيين والطلاب.

وأوضح النادي أن الاعتقالات تشمل أيضًا أسرى سابقين، مما يعكس حجم التصعيد الأمني الذي تشهده الضفة الغربية. ودعا نادي الأسير الفلسطيني إلى الضغط على المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتقالات التعسفية وحماية حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار هذا التصعيد ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.