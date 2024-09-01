مسؤول سياسي إسرائيلي يكشف عن زيارة السكرتير العسكري لموسكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤول سياسي لموقع "واللا" أن الهدف الرئيسي من زيارة السكرتير العسكري للحكومة الإسرائيلية، الجنرال رومان غوفمان، إلى موسكو لم يكن مناقشة ملف المختطفين كما أُعلن سابقًا، بل تركزت الزيارة على بحث الملف الإيراني.

وأوضح المسؤول أن الاجتماعات التي عقدها الجنرال غوفمان في موسكو تطرقت بشكل أساسي إلى التهديدات المتزايدة من قبل إيران، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأشار المسؤول إلى أن هذا التوضيح يأتي بعد ترويج وسائل الإعلام لزيارة غوفمان على أنها جزء من جهود إسرائيل لإطلاق سراح المختطفين في غزة، مؤكداً أن الملف الإيراني هو الأولوية القصوى في هذه المرحلة.

وأضاف أن التواصل مع موسكو حول هذا الملف يعكس الأهمية التي توليها إسرائيل للتنسيق مع روسيا في مواجهة التهديدات الإيرانية، التي تشكل خطراً كبيراً على استقرار المنطقة.

مكتب نتنياهو: السكرتير العسكري يعود من موسكو بعد زيارة للترويج لصفقة المختطفين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السكرتير العسكري، الجنرال رومان غوفمان، عاد اليوم من زيارة إلى موسكو، حيث كان في مهمة للترويج لصفقة تبادل المختطفين مع حركة حماس.

وأفاد المكتب في بيان مقتضب أن الجنرال غوفمان أجرى خلال زيارته محادثات مع مسؤولين روس حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة. وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية مكثفة تقوم بها إسرائيل للتوصل إلى حل يعيد المختطفين إلى ديارهم.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية حول نتائج الزيارة أو مدى التقدم الذي تحقق في المفاوضات، إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى أن الجهود مستمرة على عدة جبهات لتحقيق هذا الهدف.

سرايا القدس: مقاتلونا يواصلون استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط إمداد العدو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يواصلون تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق كفر دان، واليامون، والسيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية.

وأفادت السرايا في بيان لها، أن مقاتليها نجحوا في استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة وإرباك قوات العدو في تلك المناطق. وأضافت أن الهجمات تأتي في إطار التصدي للتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت سرايا القدس أن عملياتها ستستمر حتى تراجع قوات الاحتلال وتوقف اعتداءاتها على المدن والقرى الفلسطينية، مشيرة إلى أن المقاومة في الضفة الغربية أصبحت أكثر تنظيماً وتنسيقاً في مواجهة الاحتلال.