هآرتس: مسؤول كبير مهاجمًا نتنياهو "فاسد ومغرور وجبان"

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤولاً حكومياً كبيراً في إسرائيل شن هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "فاسد ومغرور وجبان"، واصفًا إياه أيضًا بأنه "عديم الإنسانية بوحشية".

وفي تصريحاته، أكد المسؤول أن جميع الأطراف تدرك فساد نتنياهو وشخصيته المتعجرفة، ولكن ما تم الكشف عنه مؤخرًا يعكس جانبًا أكثر تطرفًا في سلوكياته. وأضاف أن نتنياهو أظهر في الآونة الأخيرة درجة غير مسبوقة من الوحشية وعدم الإنسانية في تعامله مع القضايا الداخلية والخارجية.

وأشار المسؤول إلى أن تصرفات نتنياهو تعكس تجاهلًا تامًا للمبادئ الإنسانية والقيم الديمقراطية، مما يثير القلق بشأن توجهات الحكومة وسياستها الحالية. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة جدية لسلوكيات القيادة الإسرائيلية واتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

ايران : أي خطأ من أمريكا أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أن أي خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني سيواجه بضربة شديدة من قبل قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي تصريحات أدلى بها صباحي فرد، أكد أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة الكاملة على مواجهة أي اعتداء محتمل على الأراضي الإيرانية. وأضاف أن تجهيزات الدفاع الجوي الإيرانية تعتمد على التكنولوجيا المحلية الصنع، وهي متطورة وصُممت خصيصًا لمواجهة التهديدات التي تواجهها إيران.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى أن استعدادات القوات الإيرانية تشمل أحدث المعدات والتقنيات التي تعزز قدرتها على التصدي لأي هجمات محتملة. وأكد أن إيران تمتلك القدرة على الرد بشكل قوي وفعال على أي تحركات عدائية تهدد أمنها الوطني.

وأوضح صباحي فرد أن الاستعدادات العالية للقوات الإيرانية تأتي ضمن استراتيجيتها الدفاعية الشاملة لضمان حماية سيادتها وأراضيها ضد أي اعتداءات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الإيراني.

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اثنين من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام نفذتها في المخيم، مما أدى إلى إصابتهما بجروح. وأضاف البيان أن فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر قدمت العناية الطبية اللازمة للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة يواصل التأثير بشكل كبير على المدنيين، مما يستدعي تعزيز جهود الإغاثة والرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للحد من تصعيد العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار الهجمات والتصعيد العسكري يزيد من معاناة السكان ويعرض حياتهم للخطر.