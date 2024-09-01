"حزب الله": استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرتَي المنارة وشتولا

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏يوم الأحد 1-9-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية ، وأصابوها إصابة مباشرة".