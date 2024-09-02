بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أمن روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النخب الغربية جعلت أوكرانيا أداة في المعركة مع روسيا، وأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أمن روسيا ومواطنيها، وفقا ل"روسيا اليوم ".

وأضاف في حديث لصحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته إلى منغوليا: "تواصل النخب الغربية تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لنظام كييف، معتبرة إياه سلاحا في المعركة مع روسيا. نحن ندرك كل ذلك وسنواصل عمليتنا العسكرية لضمان أمن روسيا ومواطنينا".

وتابع: "السبب الرئيسي في مأساة أوكرانيا هو السياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب بقيادة الولايات المتحدة".

وأضاف بوتين ردا على سؤال حول الوضع في أوكرانيا، أن عواقب قرارات قادة الاتحاد السوفييتي في معالجة القضايا الإدارية والقومية لعبت دورا سلبيا في الوضع الحالي في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين سيزور منغوليا في الـ3 من سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس المنغولي أوخناغين هورالسوخ، لحضور احتفالات الذكرى الخامسة والثمانين لنصر الجيش السوفيتي على اليابان وتحرير منغوليا إبان الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين رئيسي البرلمان والوزراء المنغوليين، ويجري مباحثات تشمل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.