ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40 ألفا و786 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40 ألفا و786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94 ألفا و224 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في حق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و70 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم فتاة، وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الاثنين أن الاحتلال استدعى مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات، موضحا أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة، ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الفلسطينيين.

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد.

وفي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "السيسي وولي العهد السعودي يتوافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة " ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء جرى خلاله التأكيد على قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وفي صحيفتي (الرأي) و(الوطن) وبعنوان "محمد بن سلمان: توحيد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي" أشارت الصحيفتان إلى أن ولي العهد السعودي تناول هاتفيا، مع كل من الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. وأن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي أكدا ضرورة بذل كل الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.